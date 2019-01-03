Юлия Михалкова впервые признала раскол в «Уральских пельменях»

По словам Юлии, команда выступает в полном составе исключительно в Екатеринбурге и для съемок концертов канала СТС, тогда как на гастролях все «разбегаются кто куда».

«Молодой состав «Уральских пельменей» в одну сторону, Рожков с Мясниковым - в другую. Меня нет ни там, ни там. И весь год я живу в центре водоворота слухов о том, почему так происходит.

Тяжелее всего то, что сами ребята перед гастролями настойчиво предлагают выбрать: за красных я или за белых? Знали бы вы, как же я устала", - сокрушается звезда.

По ее словам, она не может выбрать чью-либо сторону, так как любит всех участников «пельменей», и «даже Исаева». Михалкова отметила, что сейчас ей легче совсем отказаться от гастролей, чем делать выбор в чью-то пользу.

В комментариях к записи поклонники Михалковой посочувствовали ей лично и коллективу «Уральские пельмени».

«Пельмени потеряли самую желанную девушку.....эх вы ...», «Юлия, всегда с удовольствием смотрю Ваше шоу, восхищаюсь Вами, вы очень красивая девушка, желаю Вам в наступающем году и дальше радовать своих поклонников, всех благ Вам», «Ребята! Но это же тупик! Поодиночке все быстро уйдут в забвение! Свято место пусто не бывает!«, «Без вас «Уральские пельмени» теряют изюминку, которая так нравится зрителям...» - пишут юзеры.

Впрочем, нашлись и те, кто увидел в публикации Михалковой повод для шуток.

"Вам надо замутить женские пельмени", "Посмотрел на ваше фото и пошел в ресторан, заказал один очень красивый пельмень", - отмечают подписчики.