«Пускай завидуют лузеры, танцуй под Бузову...» В Сети появился новый клип эпатажной певицы

«Пускай завидуют лузеры, танцуй под Бузову...» В Сети появился новый клип эпатажной певицыСмотрите видео!
3 января 2019, 12:45
Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Instagram анонсировала выход нового клипа, получившем название «Танцуй под Бузову».
«Вы уже успели оценить мою новую песню #ТанцуйПодБузову, которую я записала вам в качестве подарка к Новому году?», - обратилась Бузова к подписчикам, добавив, что такой работы от нее точно не ждали, но и она сама от себя такого не ожидала.
В съемках клипа принял участие актер Андрей Гайдулян и Александра Валескевич, а также несколько известных блогеров. «Вишенкой на торте» нового клипа Бузовой стал участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман.