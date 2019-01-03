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  • «Пускай завидуют лузеры, танцуй под Бузову...» В Сети появился новый клип эпатажной певицы

«Пускай завидуют лузеры, танцуй под Бузову...» В Сети появился новый клип эпатажной певицы
Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из видео

Телеведущая и певица Ольга Бузова в своем Instagram анонсировала выход нового клипа, получившем название «Танцуй под Бузову».

«Вы уже успели оценить мою новую песню #ТанцуйПодБузову, которую я записала вам в качестве подарка к Новому году?», - обратилась Бузова к подписчикам, добавив, что такой работы от нее точно не ждали, но и она сама от себя такого не ожидала.

В съемках клипа принял участие актер Андрей Гайдулян и Александра Валескевич, а также несколько известных блогеров. «Вишенкой на торте» нового клипа Бузовой стал участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман. 

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