«Пускай завидуют лузеры, танцуй под Бузову...» В Сети появился новый клип эпатажной певицы

«Вы уже успели оценить мою новую песню #ТанцуйПодБузову, которую я записала вам в качестве подарка к Новому году?», - обратилась Бузова к подписчикам, добавив, что такой работы от нее точно не ждали, но и она сама от себя такого не ожидала.