Без лифчика и на шпагате: 37-летняя светская львица из Эстонии показала фото с тренировки
3 января 2019, 13:27
37-летняя Хети Тульве только что встретила Новый год в Дубае, а теперь вновь взялась за поддержание своей физической формы.
В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Туве зря времени не теряет. Вместо того, чтобы гулять под жарким солнцем и баловать себя калорийными блюдами, сразу после отгремевших праздников она отправилась в спортивный зал, надев лосины и топик.
И опубликовала такое фото...