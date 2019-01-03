Чт, 3.01.2019
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  • Без лифчика и на шпагате: 37-летняя светская львица из Эстонии показала фото с тренировки

Без лифчика и на шпагате: 37-летняя светская львица из Эстонии показала фото с тренировки

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Heti Tulve

ФОТО: Instagram

37-летняя Хети Тульве только что встретила Новый год в Дубае, а теперь вновь взялась за поддержание своей физической формы.

В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Туве зря времени не теряет. Вместо того, чтобы гулять под жарким солнцем и баловать себя калорийными блюдами, сразу после отгремевших праздников она отправилась в спортивный зал, надев лосины и топик.

И опубликовала такое фото...

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