Без лифчика и на шпагате: 37-летняя светская львица из Эстонии показала фото с тренировки

В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов Туве зря времени не теряет. Вместо того, чтобы гулять под жарким солнцем и баловать себя калорийными блюдами, сразу после отгремевших праздников она отправилась в спортивный зал, надев лосины и топик.