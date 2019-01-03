Чт, 3.01.2019
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  • Мечта, а не фигура! Рози Хантингтон-Уайтли взбудоражила Сеть пикантным фото в бикини

Мечта, а не фигура! Рози Хантингтон-Уайтли взбудоражила Сеть пикантным фото в бикини

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Rosie Huntington-Whiteley

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Возлюбленная Джейсона Стэтхэма будоражит Сеть провокационными фото, передает Viva.

В последнее время вокруг пары Джейсона Стэтхэма и Роузи Хантингтон-Уайтли то и дело появляются слухи. Так, сначала поклонники поздравляли возлюбленных с предстоящей свадьбой, затем переживали за звезд после того, как они отменили церемонию бракосочетания, а теперь фанаты и вовсе убеждены, что в отношениях знаменитостей не все гладко... Впрочем, сами Роузи и Джейсон слухи, которые регулярно появляются в СМИ, не комментируют. Вместо этого возлюбленные проводят все свободное время вместе и, кажется, чувствуют себя абсолютно счастливыми.

Так, накануне Нового года звезды вместе с их маленьким сыном Джеком улетели отдыхать в теплые края. Фотографиями с отпуска Роузи регулярно делится в своей соцсети. Особое внимание подписчиков привлекают, конечно же, снимки модели в купальнике. Так, на днях Хантингтон-Уайтли опубликовала новое фото, на котором хвастается идеальной фигурой в бикини.

ФОТО: Vida Press

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