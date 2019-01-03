Мечта, а не фигура! Рози Хантингтон-Уайтли взбудоражила Сеть пикантным фото в бикини

В последнее время вокруг пары Джейсона Стэтхэма и Роузи Хантингтон-Уайтли то и дело появляются слухи. Так, сначала поклонники поздравляли возлюбленных с предстоящей свадьбой, затем переживали за звезд после того, как они отменили церемонию бракосочетания, а теперь фанаты и вовсе убеждены, что в отношениях знаменитостей не все гладко... Впрочем, сами Роузи и Джейсон слухи, которые регулярно появляются в СМИ, не комментируют. Вместо этого возлюбленные проводят все свободное время вместе и, кажется, чувствуют себя абсолютно счастливыми.