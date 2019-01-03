Стеклов, Долинский и другие российские звезды привезут в Таллинн «Семейку Фани»

В ролях: Владимир Стеклов, Владимир Долинский, Артур Диланян, Людмила Татарова\Полина Долинская, Ольга Хохлова, Митя Фомин\Никита Мейеров, Руслан Банковский

Действие спектакля происходит в Израиле, в небольшом местечке под Хайфой. Именно туда эмигрировали персонажи пьесы Даниэля Агрона.

Выехав за границы родины, семья из Одессы начинает жизнь, полную надежд, поисков своего пути, поражений и побед. Персонажи этой истории — три поколения одесситов — обаятельны и забавны, а кроме того, очень узнаваемы. Как любой из нас, они пытаются обрести счастья посреди бурных волн жизни. Их пример доказывает, что это возможно, и за счастьем даже не требуется отправляться на край света.

Пьеса «Дворик» заявлена автором, как комедия-застолье. Постановка Ожогина получилась очень естественной, живой, он попытался максимально передать самобытность израильской глубинки. Сама пьеса очень многомерна: с одной стороны - очень весёлая, заводная; с другой, в противоположность - печальная, философская; с третьей - имеет множество авторских юмористических отсылок к современным культурным, политическим и бытовым реалиям.

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В главной роли, эксцентричной и находчивой еврейской женщины средних лет Фани – актриса Ольга Хохлова.

Ольга окончила актёрский факультет Дальневосточного педагогического института искусств во Владивостоке. В 90-х с семьёй переехала в Москву, училась в Независимой школе кино и телевидения, работала в «Сатириконе», в Театре у Никитских ворот и Театре им.Станиславского, в спектакле Кирилла Серебренникова «Пластилин», снималась у Юрия Грымова в «Казусе Кукоцкого».

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Первую роль в кино получила в 1997 году. После роли мамы Ксюши в сериале «Кадетство», Ольга стала сниматься в главных ролях. Согласно аналитическому обзору российского кинематографа компанией «Яндекс» на основе данных сайта «КиноПоиск», Ольга Хохлова названа самой «энергичной» актрисой в российском кино, рекордсменкой по количеству игровых фильмов (36 картин) и по количеству ролей в телесериалах (138 ролей) в России за первые 15 лет XXI века.

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В роли Соломона - Владимир Стеклов. Его роль и комична, и трагична одновременно. Он выступает в каждой сцене как здравое резюмирующее звено среди общего сумбура, творящегося перед зрителем.

Фима, персонаж Владимира Долинского, выступает антиподом Соломона. Истории дедушки Фимы, словно острая приправа, могут даже вызвать слёзы смеха своей обескураживающей пикантностью.

Владимира Стеклова и Владимира Долинского зрители знают без особого представления – воистину, это любимцы публики, с которыми зритель готов встречаться вновь и вновь.

В одной из ролей - экс-солист музыкальной поп-группы Hi-Fi Митя Фомин. Сегодня Митя продолжает сольную карьеру певца, записывает альбомы, снимает клипы и, работает в спектакле «Семейка Фани». Говорят, он это делает хорошо.

МСХТ – Московский Современный Художественный Театр – это новый российский театр европейского уровня, бренд сочетающий в себе традиции и тенденции современного театрального искусства. У истоков создания театра стоит группа творческих единомышленников, среди которых: актёр Владимир Стеклов; актёр, режиссер и продюсер Руслан Банковский; сопродюсер Рустем Ахметшин; актриса и психолог Инга Светлова.

Московский Современный Художественный Театр уверенно занял своё место в театральной жизни российской столицы. Яркий гротеск, карнавал, игра в игре – вот те приемы, которые характерны для постановок нового коллектива.

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