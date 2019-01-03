Чт, 3.01.2019
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • ТОП-18: Названы самые опасные по количеству излучения смартфоны в мире

ТОП-18: Названы самые опасные по количеству излучения смартфоны в мире
Есть ли твой гаджет в этом списке?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

iPhone XS Max и Apple iPhone Xs.

ФОТО: SYSPEO/SIPA / SYSPEO/SIPA

Первое место в этом антирейтинге занимает устройство Pixel 3 XL, производством которого занимается Google, передает Лайф.

Специалисты Федерального агентства США по связи обнародовалиперечень из 18 смартфонов. Указанные в этом списке устройства обладают самым большим показателем SAR-излучения.

Первое место занял смартфон Google Pixel 3 XL. Уровень удельного коэффициента поглощения электромагнитного излучения тканями человека смартфона составляет 1,35 Вт/кг для головы, столько же для тела и 1,52 Вт/кг по максимальному показателю.

ФОТО: Richard Drew / AP

На втором месте оказался смартфон Google Pixel 3 с показателем 1,34 Вт/кг. Третье место занял гаджет OnePlus.

ФОТО: Joakim Klementi / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Далее расположены LG V40 и смартфоны iPhone XS Max и XS. Их показатели SAR-излучения далеки от критического уровня, но от минимальных находятся неблизко.

Также следует добавить, что все новинки Apple, Google и Samsung расположены на лидирующих позициях по максимальному единовременному воздействию на организм человека.

Полный список найдешь ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ