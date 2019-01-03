Старое семейное фото стало вирусным в Сети благодаря одной крошечной детали
Писатель Мэтью Андерсон из Массачусетса, США, поделился в Twitter старым снимком, который на первый взгляд кажется вполне обычным, но, как оказалось...
На снимке, который опубликовал Мэтью, запечатлены он сам, его мать, отец и младшая сестра. Оказалось, что в кадр попало еще одно живое существо, причем расположилось оно в самом неожиданном месте. Приглядевшись внимательнее, можно заметить, что из нагрудного кармана Мэтью, где должен был быть платок, торчит мордочка хомячка. Причем писатель обнаружил это тоже не сразу, передает Лайф.
Я публикую эту старую рождественскую фотографию, так как только что заметил, что мой нагрудный платок — это хомяк моей сестры
Забавное фото так понравилось пользователям, что быстро стало вирусным и за пару дней набрало более 200 тысяч лайков и 35,5 тысяч репостов. В комментариях люди стали делиться своими историями про хомячков, смеяться над необычным "грудным платком" и благодарили автора за то, что он поделился с ними такой забавной историей.