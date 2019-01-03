Старое семейное фото стало вирусным в Сети благодаря одной крошечной детали

На снимке, который опубликовал Мэтью, запечатлены он сам, его мать, отец и младшая сестра. Оказалось, что в кадр попало еще одно живое существо, причем расположилось оно в самом неожиданном месте. Приглядевшись внимательнее, можно заметить, что из нагрудного кармана Мэтью, где должен был быть платок, торчит мордочка хомячка. Причем писатель обнаружил это тоже не сразу, передает Лайф.