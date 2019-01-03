Дмитрия Шепелева заметили на курорте с любовницей

Новогодние праздники и Дмитрий Шепелев, и Екатерина Тулупова решили провести в Альпах. Народная молва гласит, что они уже давно живут вместе. Однако пара всеравно соблюдает некоторую конспирацию.

Так, Шепелев не появлялся на фотографиях Тулуповой, а она не мелькала на кадрах, которыми делился он. А во время предыдущей поездки за границу, рассказали друзья возлюбленных, они и вовсе ставили разную геолокацию в своих публикациях, чтобы сбить подписчиков с толку, передает StarHit.

«Дима много времени проводит вместе с Катей. Об их романе стало известно еще в начале февраля. А вообще, их отношениям уже около года», – еще летом делились близкие Дмитрия Шепелева.

Рассказывают, что новая возлюбленная Дмитрия Шепелева прекрасно ладит с его сыном от Жанны Фриске Платоном. Кроме того, у нее самой есть маленькая дочка, поэтому семейству всегда есть чем заняться.