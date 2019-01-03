Душераздирающие подробности последних дней Криса Кельми

В начале декабря корреспонденты НТВ побывали у Кельми дома и увидели жуткие условия, в которых он жил. Да и на самого артиста без слез было смотреть невозможно – музыкант передвигался с большим трудом, его ноги опухли. Главной опорой Криса стали медицинские ходунки, без которых ходить он почти не мог. К тому же участились приступы эпилепсии, на которые жаловался музыкант.

Кельми словно чувствовал, что страшный конец близок. «Я написал завещание – с природой ведь не поспоришь, – говорил артист. – Нотариус приезжал ко мне в реанимацию».

А ведь совсем недавно он вернулся из реабилитационного центра в Таиланде и говорил, что совсем бросил пить. Однако по всему дому валялись бутылки от крепких спиртных напитков. Зеленый змий все равно не хотел отпускать Криса и душил, пишут Dni.