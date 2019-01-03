Чт, 3.01.2019
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Душераздирающие подробности последних дней Криса Кельми
Умер легендарный певец

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Крис Кельми и Олег Газманов

ФОТО: Alexander Vilf / RIA Novosti

У легендарного российского певца Криса Кельми было множество планов – он хотел снова сочетаться браком с бывшей женой Людмилой, увидеть внуков, записать альбом. Но 1 января, после новогодней попойки, его сердце остановилось.

В начале декабря корреспонденты НТВ побывали у Кельми дома и увидели жуткие условия, в которых он жил. Да и на самого артиста без слез было смотреть невозможно – музыкант передвигался с большим трудом, его ноги опухли. Главной опорой Криса стали медицинские ходунки, без которых ходить он почти не мог. К тому же участились приступы эпилепсии, на которые жаловался музыкант.

Кельми словно чувствовал, что страшный конец близок. «Я написал завещание – с природой ведь не поспоришь, – говорил артист. – Нотариус приезжал ко мне в реанимацию». 

А ведь совсем недавно он вернулся из реабилитационного центра в Таиланде и говорил, что совсем бросил пить. Однако по всему дому валялись бутылки от крепких спиртных напитков. Зеленый змий все равно не хотел отпускать Криса и душил, пишут Dni.

Напомним, что кумир 90-х скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после празднования Нового года. Музыканта нашли, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать. 

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