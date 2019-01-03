Рики Мартин и его муж стали родителями дочери

Рики Мартин и его муж Джван Йосеф воспитывают двоих сыновей: 10-летних двойняшек Маттео и Валентино. Однако на днях стало известно, что супруги стали родителями в третий раз.

1 января Рики опубликовал фотографию, на которой он и Джван держат за руки новорожденную малышку — как выяснилось, их дочь Люси, передает Woman.

«Мы рады сообщить, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую назвали Люси Мартин-Йосеф. Это были уникальный день рождения и празднование Рождества в нашей жизни. И ее братья, и Джван, и я абсолютно влюблены в нашего ребенка и благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли получить», — написал Мартин.