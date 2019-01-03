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Рики Мартин и его муж стали родителями дочери

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FILE - In this Monday, Sept. 17, 2018, file photo, Jwan Yosef, left, and Ricky Martin arrive at the 70th Primetime Emmy Awards at the Microsoft Theater in Los Angeles. Martin announced the arrival of his daughter with an Instagram post showing off the infant‚Äôs tiny hands. Martin says he and his artist husband Jwan Yosef have named the girl Lucia. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File)

ФОТО: Jordan Strauss / AP

1 января Рики Мартин опубликовал фото с младенцем, под которым сообщил, что стал отцом в третий раз.

Рики Мартин и его муж Джван Йосеф воспитывают двоих сыновей: 10-летних двойняшек Маттео и Валентино. Однако на днях стало известно, что супруги стали родителями в третий раз.

1 января Рики опубликовал фотографию, на которой он и Джван держат за руки новорожденную малышку — как выяснилось, их дочь Люси, передает Woman.

«Мы рады сообщить, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую назвали Люси Мартин-Йосеф. Это были уникальный день рождения и празднование Рождества в нашей жизни. И ее братья, и Джван, и я абсолютно влюблены в нашего ребенка и благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли получить», — написал Мартин. 

Всего за несколько часов публикация собрала более миллиона лайков и 34 тысяч комментариев с поздравлениями.

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