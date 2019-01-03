Бомба от СМИ: Меган Маркл вышла замуж по залету

По данным издания, об этом косвенно свидетельствуют слова самой Маркл, произнесенные во время рождественской службы.

В разговоре с фотографом Карен Анвил герцогиня Сассекская призналась, что они с мужем - принцем Гарри - уже «почти у цели».

У Анвил была небольшая беседа с Маркл, речь в которой зашла о беременности и будущих родах. «Меган сказала, что она очень взволнована, поскольку осталось совсем немного», - сообщила Карен журналистам.