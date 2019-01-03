Чт, 3.01.2019
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Бомба от СМИ: Меган Маркл вышла замуж по залету
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Меган Маркл

ФОТО: Gareth Fuller / PA Wire/PA Images

Меган Маркл могла быть уже беременна на момент свадьбы с британским принцем Гарри, сообщает Hello!

По данным издания, об этом косвенно свидетельствуют слова самой Маркл, произнесенные во время рождественской службы.

В разговоре с фотографом Карен Анвил герцогиня Сассекская призналась, что они с мужем - принцем Гарри - уже «почти у цели».

У Анвил была небольшая беседа с Маркл, речь в которой зашла о беременности и будущих родах. «Меган сказала, что она очень взволнована, поскольку осталось совсем немного», - сообщила Карен журналистам.

Как отмечается, на явно большой для объявленного дворцом срока животик Меган уже неоднократно обращали внимание.

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