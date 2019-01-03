Стала известна причина смерти Криса Кельми

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле музыканта не обнаружено. По словам врачей, остановку сердца могло вызвать злоупотребление спиртным.

Кельми скончался днем 1 января. Музыкант почувствовал себя плохо в загородном доме в Подмосковье. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска, там медики подтвердили его смерть.