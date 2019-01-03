Чт, 3.01.2019
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Стала известна причина смерти Криса Кельми

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Крис Кельми

ФОТО: Astapkovich Vladimir/ITAR-TASS

Причиной смерти российского певца, композитора и клавишника Криса Кельми стала остановка сердца, сообщает Lenta.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле музыканта не обнаружено. По словам врачей, остановку сердца могло вызвать злоупотребление спиртным.

Кельми скончался днем 1 января. Музыкант почувствовал себя плохо в загородном доме в Подмосковье. Скорая отвезла его в одну из больниц Наро-Фоминска, там медики подтвердили его смерть.

Певец создал группы «Високосное лето» и «Рок-Ателье», играл в коллективе «Автограф». Он сочинил хиты «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и другие, а также написал музыку к мультфильму «Пес в сапогах».

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