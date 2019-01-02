Николай Дроздов госпитализирован с переломами ребер и ключицы

Телеведущий и биолог оказался в медицинским учреждением в ночь на 2 января с переломами ребер и ключицы. Он получил травму в Подмосковье.
Бригада скорой помощи доставила 81-летнего Дроздова в одну из столичных клиник. В свою очередь, супруга Дроздова рассказала, что ведущий упал во время зарядки, передает РЕН ТВ.
«Только ребра вроде не переломаны. Ключица переломана. Во время зарядки он потерял равновесие и упал. Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы», - рассказала Татьяна Дроздова.
Она добавила, что телеведущий только что поступил в больницу. Там находится дежурный врач.
В марте 2017 года Дроздова также госпитализировали с переломом. Тогда ведущий поскользнулся на улице и упал. У него диагностировали оскольчатый перелом.