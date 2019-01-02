«Драки, скандалы и травмы»: шоу «Дом-2» продолжит возмущать жителей Эстонии

"Что касается вопроса, который волнует многих, закроют ли этот проект – я не вижу этого. Слишком многим людям интересно наблюдать за жизнью обитателей "Дома-2". Аудитория этого проекта до сих пор огромная, что отражается на рейтингах. А раз это рейтинговое шоу, то ни один телевизионный босс не станет закрывать такой проект. Кстати, среди зрителей "Дома-2" много людей пенсионного возраста и старше. Как ни странно, но его смотрит не только молодежь", – подчеркнула экстрасенс.

"Я не вижу там никаких смертей, но негативные события будут. Как и в жизни, на проекте кому-то может стать плохо, у кого-то будут проблемы со здоровьем. Кто-то может получить травму, оказаться в больнице. Даже на съемочной площадке может произойти несчастный случай – на кого-то из участников упадет осветительный прибор или у кого-то загорится одежда от костра на поляне. Здесь на "Доме-2" может быть все, что угодно. Не случайно именно этот проект вот уже 14 лет не сходит с экранов телевизоров. У него уже сформировалась своя собственная энергетика, как бы странно это не звучало", – заключила Саона.