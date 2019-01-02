«Увидев это, не спешите проезжать мимо»: что значит жилетка на зеркале машины?

ФОТО: Скришот с сайта Zen.Yandex.ru

Как показала дальнейшая переписка, многие водители не знают значения данного жеста на дороге, однако при поездках по трассе такую картину видели уже неоднократно, чаще всего, такие автомобили стояли на обочине трассы. Выглядит это следующим образом:

ФОТО: Скриншот с сайта Zen.Yandex.ru

На самом деле, значение данного жеста очень простое, но его очень важно знать всем автомобилистам - таким образом, водитель просит о помощи. Возможно, у него произошла поломка, закончился бензин или разрядился аккумулятор. В любом случае, каждый из проезжающих мимо автомобилистов может оказать хоть-какую либо помощь такому водителю, пишет Zen.Yandex.ru.

Откуда это пошло?

Впервые такой способ просить о помощи придумали и стали продвигать в массы Тюменские водители, было это относительно недавно.

По мнению авторов идеи, "среди водителей в целом нет однозначного и понятного сигнала, который означал бы просьбу о помощи. В беду может попасть любой, поэтому увидев это, не спешите проезжать мимо".

Предложенная идея нашла положительный отклик у автомобильного сообщества, и постепенно о ней узнают всё больше и больше людей. Возможно, в скором времени, такой способ оповещения о необходимой помощи будут знать и при необходимости использовать все автомобилисты.

И помните, друзья, что на месте водителя, который просит о помощи, может оказаться любой. Поэтому не бойтесь потратить несколько минут, чтобы хотя бы узнать, какая беда произошла с водителем, повесившим жилетку на зеркало.