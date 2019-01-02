В слишком тесном бикини: Рита Ора поделилась пикантным снимком
2 января 2019, 16:15
28-летняя артистка поделилась со своими подписчиками снимками, на которых запечатлена в двух сочных бикини. На одном из них Ора в розовом купальнике позирует на фоне моря. На ее шее несколько золотых подвесок, на голове - платок, на лице огромные солнцезащитные очки в голубой оправе.
На другом снимке звезда запечатлена в желтом бикини, артистка сделала селфи в зеркале. "Маленькое первоянварское селфи для вас. Мне кажется, мне нужно выяснить размер моего бюстгальтера", - шутливо пишет в подписи к снимку звезда.
Желтый бикини и правда сидит на ней весьма странно. Или Ора его просто неправильно завязала, или сделала это специально, чтобы похвастаться перед поклонниками своей пышной грудью.