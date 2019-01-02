Ср, 2.01.2019
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  • В слишком тесном бикини: Рита Ора поделилась пикантным снимком

В слишком тесном бикини: Рита Ора поделилась пикантным снимком

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ФОТО: Vida Press

28-летняя артистка поделилась со своими подписчиками снимками, на которых запечатлена в двух сочных бикини. На одном из них Ора в розовом купальнике позирует на фоне моря. На ее шее несколько золотых подвесок, на голове - платок, на лице огромные солнцезащитные очки в голубой оправе. 

ФОТО: Vida Press

На другом снимке звезда запечатлена в желтом бикини, артистка сделала селфи в зеркале. "Маленькое первоянварское селфи для вас. Мне кажется, мне нужно выяснить размер моего бюстгальтера", - шутливо пишет в подписи к снимку звезда. 

ФОТО: Vida Press

Желтый бикини и правда сидит на ней весьма странно. Или Ора его просто неправильно завязала, или сделала это специально, чтобы похвастаться перед поклонниками своей пышной грудью.

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