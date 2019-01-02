В слишком тесном бикини: Рита Ора поделилась пикантным снимком

28-летняя артистка поделилась со своими подписчиками снимками, на которых запечатлена в двух сочных бикини. На одном из них Ора в розовом купальнике позирует на фоне моря. На ее шее несколько золотых подвесок, на голове - платок, на лице огромные солнцезащитные очки в голубой оправе.