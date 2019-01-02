Что делать при пищевом отравлении: первая помощь

Пострадать от пищевого отравления может абсолютно каждый человек. Отравиться можно в гостях, в кафе и ресторанах, на пикнике и даже домашней пищей, которую вы делали своими руками. Причиной способны стать некачественные или испорченные продукты, блюда, которые готовили или хранили с нарушением санитарных норм.

Отравление вызывают микробы, токсины и другие ядовитые вещества, попавшие в организм с продуктами питания. Последствия могут быть очень серьезными – от обезвоживания до нарушения работы органов и систем, вплоть до летального исхода. Здоровье и жизнь человека зависит о того, насколько своевременно и адекватно ему оказали первую помощь.

Первые симптомы отравления

Время появления первых симптомов и сами симптомы зависят от того, что стало причиной отравления. Если человек отравился некачественной пищей, первые признаки интоксикации обычно появляются через 2-4 часа после еды. Если причиной стали ядовитые грибы, ягоды или растения – обычно через 4-12 часов.

Головная боль. Иллюстративное фото. ФОТО: Panther Media/Scanpix

Характерные симптомы токсикоинфекции – тошнота, рвота, колики, диарея. Если появилась головная боль, повышена температура тела, участился пульс, человек ощущает общую слабость, а кожа стала синюшной – это признаки острой интоксикации. Это состояние требует немедленной медицинской помощи.

Отравление грибами, растениями и ягодами может развиваться и медленно, и стремительно. В этом случае для спасения жизни человека дорога каждая минута.

Пищевое отравление можно лечить в домашних условиях только при легкой степени интоксикации. Но именно лечить, а не пускать на самотек. Если появились угрожающие симптомы интоксикации, необходима госпитализация. Особенно если причиной отравления стали грибы, консервированные продукты, алкогольные напитки.

При появлении тошноты и диареи после приема пищи у ребенка рекомендуется срочно вызвать врача.

Первая помощь при пищевом отравлении

Если у вас или ваших близких появились симптомы отравления после еды, прежде всего, проанализируйте, что могло стать его причиной. Если накануне человек ел грибы, ягоды, консервированные продукты, либо употреблял алкоголь, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. До приезда врачей пострадавший нуждается в доврачебной помощи. Те же принципы нужно соблюдать человеку с легкой степенью отравления.

Очищение желудка. Через приступы рвоты организм старается самостоятельно очиститься от токсинов. Пить воду нужно до полного прекращения рвоты.

Если человек находится без сознания, в бредовом или очень ослабленном состоянии, нельзя вызывать у него рвоту в домашних условиях. Он может захлебнуться рвотными массами. Детям до 2-х лет и пациентам после инсультов и инфарктов промывание желудка должны делать квалифицированные специалисты.