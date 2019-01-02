Тимати сделал предложение Анастасии Решетовой

В конце ноября 22-летняя Решетова показала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Уже тогда поклонники стали поздравлять рэпера и его девушку со скорой свадьбой. А затем Решетову заметили в клинике «Лапино», где ведут беременность и готовятся к родам звезды российского шоу-бизнеса. Правда, информация о ее беременности не подтвердилась.

ФОТО: Instagram

И вот сейчас наконец-то все разъяснилось благодаря красивому шагу со стороны Тимати, который пригласил Решетову встретить Новый год в Париже. Там он воплотил мечту всех девушек и сделал предложение своей возлюбленной на фоне Эйфелевой башни, подарив кольцо с роскошным бриллиантом. Завершилось действо романтичным танцем, видео которого Тимати разместил у себя в Инстаграме и сопроводил поздравлениями с Новым годом и информацией о том, что лично он собирается отключить свой телефон и наслаждаться отдыхом с любимой девушкой.