Дочь показала фото постаревшего Михаила Боярского без шляпы
В Новый год знаменитости стараются побыть вместе с семьей и близкими людьми, вот и родные Михаила Боярского, главного Д’Артаньяна России решили собраться вместе в их квартире в центре Санкт-Петербурга, чтобы встретить любимый праздник.
На совместном фото, которое опубликовала Елизавета Боярская в своем микроблоге, можно заметить ее мужа Максима Матвеева, брата Сергея Боярского, тетю Екатерину Боярскую, а также родителей — Ларису Луппиан и Михаила Боярского. «С Новым Годом!» — подписала редкий снимок Елизавета Боярская.
Многие подписчики были рады увидеть всю семью в сборе и отметили, что Лиза довольно быстро пришла в форму после вторых родов (5 декабря она вновь стала матерью). К тому же в полном составе семья собирается не так часто. Другие же заметили, что Михаил Сергеевич заметно постарел на этой фотографии и выглядит слишком сосредоточенным. К тому же 69-летний актер сидит без своей знаменитой шляпы, в которой появляется на каждом мероприятии.
В одном из интервью Боярский рассказывал, что когда пришел на прием в Кремль, то охрана попросила снять шляпу, но затем Президент Владимир Путин дал личное распоряжение, что Михаил Сергеевич может появляться в шляпе в правительстве без проблем.
«Я получил привилегию не снимать при нем шляпу», — рассказывал Боярский.