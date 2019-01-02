Дочь показала фото постаревшего Михаила Боярского без шляпы

Многие подписчики были рады увидеть всю семью в сборе и отметили, что Лиза довольно быстро пришла в форму после вторых родов (5 декабря она вновь стала матерью). К тому же в полном составе семья собирается не так часто. Другие же заметили, что Михаил Сергеевич заметно постарел на этой фотографии и выглядит слишком сосредоточенным. К тому же 69-летний актер сидит без своей знаменитой шляпы, в которой появляется на каждом мероприятии.