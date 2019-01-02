Вот сколько именно нужно времени, чтобы избавиться от вредной привычки

Вы не можете искоренить свои привычки, но вы можете манипулировать ими. Если привычка - это шаблон, сохраненный в вашем мозге, вы можете «переписать» его новым поведением. Воздержание тоже может частью этого поведения.

Основы

Но сначала вам нужно понять, как привычка хранится в вашем мозге. Она сохраняется в ваших нейронах как цикл, состоящий из трех элементов: сигнал, запускающий процедуру; процедура, которая следует за сигналом; и конечная точка, которая завершает цикл.

Запустить привычку может много: место, время суток, ваше эмоциональное состояние, даже слова или конкретные события. Более того, из-за ассоциативного характера нашей памяти очень часто сигнал является набором конкретных условий.

Если вам скучно на работе, это вызовет определенное поведение. Один и тот же набор условий всегда запускает цикл привычки. Но с вашим сознательным вмешательством вы можете изменить режим. Например, это то, что делают люди, которые заменяют сигарету жевательной резинкой.

Возможные сценарии

Есть несколько способов, благодаря которым вы сможете изменить свое поведение настолько радикально, что кажется, что вы сломали привычку. Изменение может быть мгновенным. Это может занять несколько дней.

С очень прилежной сосредоточенностью и высоким эмоциональным зарядом, и да, это может занять около 21 дня. Обычно смена привычки занимает столько же времени, сколько и формирование, и следование ей.

Разработанное изменение

Если вы приложите много усилий к изменению своего распорядка, вы можете изменить привычку в течение нескольких недель. Требуется много внимательности и подготовки, много повторений и, зачастую, превосходный эмоциональный заряд. Все эти факторы могут ускорить изменение вашей рутины.