Бузова с Петросяном довели телезрителей до исступления пошлым поведением

Вот и отгремели «голубые огоньки» на российских телеканалах. И если певица Лайма Вайкуле не появилась ни в одном новогоднем шоу, то Евгения Петросяна посадили на дерево, а Аллу Пугачеву поставили в один ряд с Иосифом Кобзоном.

Вайкуле не появилась на новогодних шоу всех российских телеканалов, предположительно, из-за ее высказываний о нежелании посещать Крым. Слова артистки вызвали большой общественный резонанс - привлекли внимание не только коллег певицы, но и правоохранительных органов.

Меж тем Филипп Киркров, Николай Басков, Ольга Бузова, Алла Пугачева и многие другие присутствовали на голубых экранах в избытке. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян на вопрос корреспондента «Экспресс-газеты», смотрел ли он «голубые огоньки», ответил утвердительно.

«Огоньки смотрел. Большее всего времени провел за просмотром "Квартирника Маргулиса". Порадовал своими юмористическими миниатюрами лицедей Леонид Лейкин, да и рокеры разумеется были шикарны», - начал Манукян.

Эксперт отметил, что с пониманием и благодарностью отнесся к прошлогоднему номеру "на бис" умершего в этом году Иосифа Кобзона. «Но не совсем понял зачем показывали прошлогоднюю Пугачеву, она слава Богу жива», - задался риторическим вопросом эксперт.

Однако добавил, что в целом шоу «Звезды на морозе» и в этом году ему понравилось. «Ну а "Голубой огонек" как был безвкусным шоу, так им и остается», - заявил Манукян.