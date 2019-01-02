«Последняя муза» Задорнова собирается подать в суд на НТВ

1 января на канале НТВ состоялась премьера последнего фильма Михаила Задорнова «Однажды в Америке или чисто русская сказка». Вернее, это канал так анонсирует – мол, последний фильм популярного сатирика. Если быть точными, Михаил Николаевич написал сценарий. А предложила снять фильм актриса Марина Орлова, когда гастролировала с сатириком в 2015 году с концертами. Ее пресса впоследствии окрестила «последней музой Задорнова». На фильме Орлова выступила продюсером, а так же исполнительницей главной роли. И нашла режиссера – Дмитрия Панченко, который в результате ее предал.

Дмитрий Панченко являлся лучшим другом актрисы. Однако, во время болезни Задорнова, режиссер оформил все права на себя и теперь является директором кинокомпании «Задорное кино». Также Дмитрий брал в долг у Орловой крупную сумму денег, которую до сих пор не вернул, а после того как Марина стала интересоваться куда уходят бюджетные деньги, Панченко тут же отстранил ее от фильма и даже отказался выплачивать зарплату. Об этом Марина подробно рассказала КП в ноябре.

- Марина, вы пробовали запретить показ фильма?

- 24 июля мой адвокат Сергей Жорин, направил прямой запрет Дмитрию Панченко на использование моего изображения до момента разрешения конфликта и выплаты мне заработной платы. Также в ноябре Жорин направил официальные письма в министерство культуры, счетную палату, а также на НТВ, с уведомлением о том, что до сих пор не были подписаны согласие и акты на использование видеоматериалов с моим участием. Как они собираются показывать фильм без права на изображение главной героини, я не знаю. В России все возможно.

- Вы ведь выступили не только в качестве главной героини, но и в качестве продюсера фильма?

- Это так. Продюсером меня назначил Михаил Николаевич и для меня это важно, памятно и ценно. Каким же сюрпризом для меня было увидеть в титрах вместо моего имени имя жены режиссера! Вот только Задорнов ее знать не знал и на съемочной площадке ее никто никогда не видел. Зарплату вместо меня видимо тоже она получила.

- Но разве вы не хотите, чтобы фильм увидели зрители?

- Я испытываю противоречивые чувства. В этот фильм я вложила свою душу, это мое детище. У нас съемки длились по 24 часа в прямом смысле этого слова! Я привлекла инвестиции в фильм, обеспечила возможность провести съемки в роскошных интерьерах посольства Италии, а также в ресторане «Турандот», при том совершенно бесплатно, чем сэкономила около 10 миллионов рублей бюджетных средств. Бесконечно бегала в минкульт, делала всё, чтобы фильм состоялся. Он мне очень дорог! Поэтому конечно я хочу, чтобы фильм вышел, но и смириться с тем, что мою работу перечеркнули и кто?! Не какой-то дядя-начальник, а лучший друг, которого я в этот фильм привела, просто невозможно.

- Что вам ответили на НТВ?

- Официального ответа мы еще не получили. У нас ведь в стране как любят? Сперва сделать, а потом разбираться, в том, что натворили. Авось прокатит! По моей информации, позиция НТВ такова: они купили права на фильм, а что там внутри - проблемы режиссера. Это все равно, что купить брошку с ворованным алмазом, а потом говорить - ну мы вот брошку же купили, а не камень!

- Какими будут ваши действия?