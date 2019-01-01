Красивая пара! Счастливая Элина Борн показала романтичное фото со второй половинкой
1 января 2019, 15:26
За пару часов до наступления Нового года эстонская певица Элина Борн опубликовала в Instagram снимок, сделанный на ночной улице Старого города.
Отметим, что еще месяц назад Элина активно пользовалась приложением для знакомств Tinder, о чем сообщал портал Elu24, а уже в конце декабря показала фото с новым возлюбленным.
Кем является молодой человек, обнимающий ее на фото, она не сообщает. Фотографию девушка сопроводила смайликом, изображающим сердце.