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  • Красивая пара! Счастливая Элина Борн показала романтичное фото со второй половинкой

Красивая пара! Счастливая Элина Борн показала романтичное фото со второй половинкой

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Elina Born Tinderis

ФОТО: Kuvatõmmis/Tinder

За пару часов до наступления Нового года эстонская певица Элина Борн опубликовала в Instagram снимок, сделанный на ночной улице Старого города.

Отметим, что еще месяц назад Элина активно пользовалась приложением для знакомств Tinder, о чем сообщал портал Elu24, а уже в конце декабря показала фото с новым возлюбленным.

Кем является молодой человек, обнимающий ее на фото, она не сообщает. Фотографию девушка сопроводила смайликом, изображающим сердце.

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