Почему в кафе по телевизору показывают одно, а музыка играет другая?

На вопрос Eg.ru ответил Игорь Акимов, который проработал барменом 3 года.

— Как заведение выбирает, какая музыка будет играть в зале? Согласно закону об авторском праве нельзя просто прийти в магазин, купить CD-диск и включить его в ресторане, потому что он продается без права публичного использования. Как правило, сборники музыки, которую слышат клиенты заведения, покупаются отдельно у специальных организаций, составляющих плейлисты для магазинов, торговых центров и предприятий общественного питания.

С телевизором все то же самое. Но телевизионный продукт — это и «картинка», и звук. Поэтому, выключая звук на телевизоре, ресторан убирает одну из составляющих и снимает с себя ответственность перед правообладателем. То есть ничего ни у кого не покупает.