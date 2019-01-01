Почему в кафе по телевизору показывают одно, а музыка играет другая?
Наверняка, если вы хоть раз были в ресторане, кафе или баре, то замечали, что по телевизору крутят одно изображение — чаще всего музыкальный или фэшн-канал, — а музыка играет совсем другая. Почему же нельзя смотреть и слушать одно и то же?
На вопрос Eg.ru ответил Игорь Акимов, который проработал барменом 3 года.
— Как заведение выбирает, какая музыка будет играть в зале? Согласно закону об авторском праве нельзя просто прийти в магазин, купить CD-диск и включить его в ресторане, потому что он продается без права публичного использования. Как правило, сборники музыки, которую слышат клиенты заведения, покупаются отдельно у специальных организаций, составляющих плейлисты для магазинов, торговых центров и предприятий общественного питания.
С телевизором все то же самое. Но телевизионный продукт — это и «картинка», и звук. Поэтому, выключая звук на телевизоре, ресторан убирает одну из составляющих и снимает с себя ответственность перед правообладателем. То есть ничего ни у кого не покупает.
По моим личным наблюдениям, телевизор со звуком может раздражать — музыка там часто прерывается рекламой, которая совершенно неуместна в ресторане. А вот просто видеоряд оживляет обстановку и никому не мешает. К тому же клипы по телевизору в течение дня крутятся, как правило, одни и те же, а музыкальный плейлист может быть более разнообразным.