Совсем голая! Ксения Алферова показала интимное фото

В своем Инстаграме она опубликовала пост, на котором предстает полностью обнаженной, а сверху на нее выливается холодная вода. И хоть снимок размыт, внимательные подписчики разглядели аппетитные формы 44-летней актрисы.

«30-го декабря каждого года, мы с друзьями, вернее с подругой, ходим в баню! Каждый год обещаю себе, повторять это удовольствие чаще, но, в итоге, оказываюсь в бане раз в год и счастлива безмерно. До 30 декабря еле доползаешь, а после бани с новыми силами в Новый год! Вот!», — призналась Алферова.

Правда, актриса посетовала, что она еще «тот паритель», потому что в бане ей часто становится жарко, поэтому она испытывает небольшой дискомфорт. Даже в руках опытного банщика девушка «терпит и не гундит», хотя в этот момент часто вспоминает героя Михаила Боярского их фильма «Гардемарины, вперед!», которому хочется «выбежать поскорее».

«Но зато после так хорошо, все тело расслабляется и говорит тебе спасибо! Обнимаю! Ваша обновленная Ксюша!», — написала Алферова.

ФОТО: Instagram

Подписчики принялись поздравлять актрису с наступающим Новым годом, а также делиться своими банными секретами — некоторые советовали определенные московские сауны, другие же рассуждали о том, какой веник лучше — березовый или дубовый.