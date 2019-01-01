Совсем голая! Ксения Алферова показала интимное фото

Кто не знает знаменитую фразу «Каждый год 31-го декабря мы с друзьями ходим в баню», которая стала крылатой. Перед наступлением Нового года люди пытаются встретить чистыми не только из-за соображений гигиены, но и с психологической точки зрения — смыть с себя все плохое, избавиться от бед и проблем. Вот и многие звезды не отстают от традиции, например, актриса Ксения Алферова, которая похвасталась банными процедурами накануне праздника.
В своем Инстаграме она опубликовала пост, на котором предстает полностью обнаженной, а сверху на нее выливается холодная вода. И хоть снимок размыт, внимательные подписчики разглядели аппетитные формы 44-летней актрисы.
«30-го декабря каждого года, мы с друзьями, вернее с подругой, ходим в баню! Каждый год обещаю себе, повторять это удовольствие чаще, но, в итоге, оказываюсь в бане раз в год и счастлива безмерно. До 30 декабря еле доползаешь, а после бани с новыми силами в Новый год! Вот!», — призналась Алферова.
Правда, актриса посетовала, что она еще «тот паритель», потому что в бане ей часто становится жарко, поэтому она испытывает небольшой дискомфорт. Даже в руках опытного банщика девушка «терпит и не гундит», хотя в этот момент часто вспоминает героя Михаила Боярского их фильма «Гардемарины, вперед!», которому хочется «выбежать поскорее».
«Но зато после так хорошо, все тело расслабляется и говорит тебе спасибо! Обнимаю! Ваша обновленная Ксюша!», — написала Алферова.
Подписчики принялись поздравлять актрису с наступающим Новым годом, а также делиться своими банными секретами — некоторые советовали определенные московские сауны, другие же рассуждали о том, какой веник лучше — березовый или дубовый.
Стоит отметить, что Ксения была удивлена большим количеством комментариев, которые вызвала ее фотография. Проснувшись утром и прочитав их, она сказала, что если в следующем году каждый ее благотворительный пост будет собирать столько же откликов, то ее благотворительный фонд «Я есть!» сможет свернуть горы.