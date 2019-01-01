Отец Дмитрия Бикбаева покончил с собой в новогоднюю ночь

В предновогодние дни Дмитрий Бикбаев был поглощен работой. Одним из последних творческих достижений стал его собственный спектакль «Немаленький принц», который он поставил для Театра-студии «15» как режиссер и рассказал об этом незадолго до Нового года. Главную роль в спектакле исполнила известная актриса Елена Яковлева. «Если бы мне какое-то время назад сказали, что я буду ставить спектакль на одну из самых ярких актрис современности, я не поверил бы. Тем более, что речь о Елене Яковлевой - ведь она ещё и мой личный актерский кумир. Непревзойдённая и потрясающая. Актриса, за игрой которой я смотрю в театре как в учебник. Работа с этой актрисой — это подарок для любого режиссера и не только в России», — признавался тогда Дмитрий.