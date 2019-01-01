Отец Дмитрия Бикбаева покончил с собой в новогоднюю ночь

Отец выпускника «Фабрики звезд» Дмитрия Бикбаева был найдет мертвым во дворе собственного дома 1 января. Тело находилось неподалеку от дома, мертвого мужчину обнаружили родственники. Пока точная причина смерти неизвестна, но на теле не было обнаружено признаков насильственной смерти, пишет СтарХит.
На сегодняшний момент следствие склоняется к версии о самоубийстве. Рядом с телом была обнаружена предсмертная записка. В ней говорится о проблемах с бизнесом. Вероятно, мужчина свел счеты с жизнью из-за финансовых проблем.
Несмотря на то, что все факты указывают на то, что Азамат Бикбаев совершил самоубийство, следователи пока не исключают криминальную составляющую этого дела. Все материалы направлены на проверку и изучение деталей трагедии.
В предновогодние дни Дмитрий Бикбаев был поглощен работой. Одним из последних творческих достижений стал его собственный спектакль «Немаленький принц», который он поставил для Театра-студии «15» как режиссер и рассказал об этом незадолго до Нового года. Главную роль в спектакле исполнила известная актриса Елена Яковлева. «Если бы мне какое-то время назад сказали, что я буду ставить спектакль на одну из самых ярких актрис современности, я не поверил бы. Тем более, что речь о Елене Яковлевой - ведь она ещё и мой личный актерский кумир. Непревзойдённая и потрясающая. Актриса, за игрой которой я смотрю в театре как в учебник. Работа с этой актрисой — это подарок для любого режиссера и не только в России», — признавался тогда Дмитрий.