Как избавиться от похмелья: пять работающих методов

Банан, мед и лимон

Три этих ингредиента, если правильно их употребить, способны сильно помочь при похмелье, уверяют эксперты.

— В лимоне — лимонная кислота. Она помогает переработать вредные вещества в организме. В том числе это работает с токсичными продуктами распада алкоголя, — отметил в комментарии Лайфу терапевт Андрей Алексеев.

100 мл хватит на целый день. Пить, употребляя раз в 1,5–2 часа понемногу. Лимон также поможет нейтрализовать токсины. Бананы же вернут организму калий.

Целебный отвар "вчерашнего оливье"

Этот рецепт посоветовала повар Алина Дементьева. По словам специалиста, он помогает вывести токсины из организма. Предупреждаем сразу: многого от его вкусовых качеств ожидать не следует. Зато, по уверениям специалиста, помогает. Ну хотя бы подняться на ноги и окинуть мир взглядом.

Нам нужно довести до кипения пол-литра воды, добавить туда 100 граммов картофеля, 50 граммов петрушки, моркови и сельдерея. Чтобы это не напоминало безвкусный ужас — можно положить укроп. Но вы рискуете: немного переборщите — и варево начнёт отдавать горечью. Главное условие — никакой соли. Вы и так вымыли накануне достаточно полезных веществ из организма.

Всё это варим 10 минут. А потом пьём бульон. Если получится — съедаем овощи и зелень. Такое "снадобье" поможет вывести из организма токсины.

Йога

Если вы не хотите гулять, можно заняться йогой. Представить, как вы показываете мастер-класс по йоге наутро после съеденного тазика оливье и выпитой бутылки шампанского, довольно сложно. Однако несколько поз, которые не требуют от вас огромной физической подготовки, вполне способны спасти ситуацию.

— Важно помнить, что при малейших негативных симптомах — болях, судорогах — даже простые упражнения нужно прекратить. Не исключено, что вы их неверно выполняете, — сказала тренер по йоге Ольга Мирончук.

Первая поза — бабочки. Ложитесь на спину, соедините подошвы ног и широко раздвиньте колени друг от друга параллельно полу. Одну руку кладём на живот, другую — на сердце. Закрываем глаза и медленно дышим. Упражнение повторять в течение одной минуты.

Вторая поза — кошки. Стоим на четвереньках, запястья на одной линии с коленями. Затем на вдохе живот опускаем вниз, поднимаем голову и смотрим вверх, чтобы размять шею и расширить ключицу. На выдохе выгибаем позвоночник, направляя копчик в сторону живота и опуская голову, чтобы размять шею и плечи.

Третья поза — савасана. Ложитесь на спину, руки и ноги должны быть на удобном расстоянии от позвоночника. Одеяла скатываем рулоном и кладём под колени. И в такой позе отдыхаем 5–10 минут. Дышите ровно, сосредоточьтесь на дыхании. Самое главное (и, пожалуй, самое сложное) тут — не уснуть.

Похмелиться

Бармены всё же предлагают воспользоваться "народным методом", попросту — похмелиться. Тут главное — не злоупотреблять. Чтобы "опохмел" не стал началом запоя.

Итак, для коктейля "Наконец-то доброе утро" вам понадобится хороший (важно!) виски, сливки — по 50 мл того и другого и две чайные ложки мёда. Всё смешиваем и выпиваем залпом.

Есть более лёгкий вариант. В равных долях, но не более 100 мл каждого напитка, понадобится белое (и лучше сухое) вино, минералка и две чайные ложки лимонного сока. Наливаем в бокал сначала вино, потом воду и сок. Пьём.

Чай

Если алкоголь вы видеть не способны в принципе — переключите своё внимание на чай.

— Нужен некрепкий зелёный чай с мёдом и лимоном вприкуску. Завариваете чайную ложку чая на чашку около 200 мл, настаиваете три минуты. Туда мёд не нужно добавлять, так как он потеряет полезные свойства и останется только сладость, — рассказал Лайфу чайный мастер Владислав Корташов.