Леонтьев вспомнил, как Киркоров застукал его в бассейне с голой Пугачевой

В предновогоднем выпуске шоу «Привет, Андрей!» в студии появились Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев и Николай Басков. Ведущий программы поспешил воспользоваться тем, что звезды собрались вместе и решил смутить артистов скандальной историей из их общего прошлого.

Андрей Малахов зачитал старую заметку под названием «Алла Борисовна расстроила мужа», где шла речь о вечеринке, которую в 90-х устроил на своей даче в Валентиновке Валерий Леонтьев. Тогда к певцу в гости наведались недавно поженившиеся Киркоров и Пугачева, а также Крутой.

Артисты хорошо провели время, а утром, как заверяет автор материала, Алла Борисовна захотела искупаться в бассейне (у Леонтьева на участке был бассейн с теплой водой). Однако одной плавать Примадонне было скучно, так что она разбудила хозяина дома, и они отправились развлекаться вдвоем.

Пока парочка в чем мать родила плескалась в воде, проснулся Киркоров и, услышав возгласы, вышел к бассейну. Открывшаяся Филиппу картина его шокировала и расстроенный артист убежал обратно в дом, где поспешил пожаловаться Крутому. Он рассказал композитору, что обнаружил свою жену голой вместе с Леонтьевым. Однако Крутой совершенно не удивился и резонно заметил певцу, что «у звезд свои привычки» и если Киркоров «этого не понимает, он еще не звезда».

Присутствующие в студии герои истории от души посмеялись, однако поп-король признался, что такого не помнит. А вот Леонтьев заявил, что они с Пугачевой, действительно, однажды купались вместе в бассейне и Киркоров их там застукал, передает портал Dni.ru.