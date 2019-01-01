Стас Михайлов обратился к Марии Максаковой с неожиданной просьбой

Артистка признается, что не общается с матерью — актрисой Людмилой Максаковой — и давно не видела детей от первого брака, но успела дать интервью Андрею Малахову, а также стать героиней ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». А недавно с Максаковой вышел на связь популярный певец Стас Михайлов, чем немало шокировал исполнительницу.

Мария обнародовала часть переписки с артистом в Facebook. Максакова с иронией отметила, что с ней случилось то, о чем мечтают «миллионы российских женщин». По словам оперной дивы, Стас Михайлов обратился к ней «с несколько обескураживающей просьбой личного характера». О чем именно попросил певец свою коллегу, Мария умолчала, отметив лишь, что это не деньги. Опубликованная переписка обрывается на фразе: «А можно просьбу, Машенька?».