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Стас Михайлов обратился к Марии Максаковой с неожиданной просьбой

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Marija Maksakova

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Оперная дива Мария Максакова хоть и обосновалась на Украине и перестала приезжать в Россию, однако полностью связи с отечественным шоу-бизнесом не оборвала, пишет Eg.ru.

Артистка признается, что не общается с матерью — актрисой Людмилой Максаковой — и давно не видела детей от первого брака, но успела дать интервью Андрею Малахову, а также стать героиней ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». А недавно с Максаковой вышел на связь популярный певец Стас Михайлов, чем немало шокировал исполнительницу.

Мария обнародовала часть переписки с артистом в Facebook. Максакова с иронией отметила, что с ней случилось то, о чем мечтают «миллионы российских женщин». По словам оперной дивы, Стас Михайлов обратился к ней «с несколько обескураживающей просьбой личного характера». О чем именно попросил певец свою коллегу, Мария умолчала, отметив лишь, что это не деньги. Опубликованная переписка обрывается на фразе: «А можно просьбу, Машенька?».

Однако некоторые подписчики предположили, что за ником Стас Михайлов скрывается кто-то другой, а не известный артист. Тем более что Максакова сама призналась, что ни разу лично не общалась с певцом. Но знаменитость резонно заявила, что у ее собеседника огромное количество нефейковых друзей, так что вряд ли это бот.

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