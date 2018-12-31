Пн, 31.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смотри: Кристина Асмус показала себя в неглиже

Смотри: Кристина Асмус показала себя в неглиже

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кристина Асмус

ФОТО: Instagram

Кристина Асмус на своей странице в Instagram опубликовала короткий ролик, благодаря которому зрителям удалось разглядеть нижнее белье красавицы. Сетевые сплетники тут же предположили, что у актрисы и юмориста Гарика Харламова не все в порядке в личной жизни, пишет Дни.ру.

Ролик, на котором Кристина Асмус позирует перед камерой в домашнем халатике, не оставил равнодушным, кажется, никого, кто его увидел. "Пижамный кувырок", – подписала актриса игривый кадр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on

Этот ролик вызвал странную реакцию у некоторых пользователей Сети. С необъяснимой желчностью они наперебой принялись рассказывать о проблемах в личной жизни актрисы. Досуже сплетники стали делиться друг с другом возмутительными слухами.

"Харламов лайк не поставил", – заметил внимательный комментатор. Однако некоторые пошли еще дальше и принялись рассказывать о том, что актриса якобы едва ли не рассталась со своим законным мужем и встречается с его коллегой Гариком Мартиросяном.

Для поклонников актрисы это известие стало настоящим шоком. Правда быстро выяснилось, что это смелое утверждение основано лишь на фантазиях самого автора.

Делились пользователи Сети и другими ни чем не подтвержденными сплетнями о проблемах в личной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова. Однако некоторые подписчики быстро поняли, что комментаторы организовали этот поток грязи исключительно из-за опубликованного ролика.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ