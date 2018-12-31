Смотри: Кристина Асмус показала себя в неглиже

Ролик, на котором Кристина Асмус позирует перед камерой в домашнем халатике, не оставил равнодушным, кажется, никого, кто его увидел. "Пижамный кувырок", – подписала актриса игривый кадр.

Этот ролик вызвал странную реакцию у некоторых пользователей Сети. С необъяснимой желчностью они наперебой принялись рассказывать о проблемах в личной жизни актрисы. Досуже сплетники стали делиться друг с другом возмутительными слухами.

"Харламов лайк не поставил", – заметил внимательный комментатор. Однако некоторые пошли еще дальше и принялись рассказывать о том, что актриса якобы едва ли не рассталась со своим законным мужем и встречается с его коллегой Гариком Мартиросяном.

Для поклонников актрисы это известие стало настоящим шоком. Правда быстро выяснилось, что это смелое утверждение основано лишь на фантазиях самого автора.