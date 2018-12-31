Пн, 31.12.2018
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  • Стесняться нечего! Пляжные фото 51-летней Николь Кидман попали в Cеть

Стесняться нечего! Пляжные фото 51-летней Николь Кидман попали в Cеть

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Nicole Kidman «Aquamani» esilinastusel.

ФОТО: NINA PROMMER / EPA

Николь Кидман вместе с мужем Китом Урбаном решила провести зимние каникулы на побережье Австралии.

В Сеть попали пляжные фото актрисы. На снимке она позирует в белоснежном купальнике в горошек, который идеально подчеркнул стройную фигуру 51-летней звезды. Формам актрисы остается только позавидовать многим и более молодым коллегам.

Папарацци заметили, что на отдыхе звездная пара не скрывает своих чувств: они целуются и нежно обнимаются, совершенно не обращая внимания на окружающих.

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