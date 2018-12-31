Стесняться нечего! Пляжные фото 51-летней Николь Кидман попали в Cеть
31 декабря 2018, 14:20
Николь Кидман вместе с мужем Китом Урбаном решила провести зимние каникулы на побережье Австралии.
В Сеть попали пляжные фото актрисы. На снимке она позирует в белоснежном купальнике в горошек, который идеально подчеркнул стройную фигуру 51-летней звезды. Формам актрисы остается только позавидовать многим и более молодым коллегам.
Папарацци заметили, что на отдыхе звездная пара не скрывает своих чувств: они целуются и нежно обнимаются, совершенно не обращая внимания на окружающих.
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