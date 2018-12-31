Хрюшка-повторюшка! Кортни Кардашян позирует на морозе в миктро-бикини
31 декабря 2018, 13:47
Семейство Кардашян-Дженнер проводит зимние праздники на одном из самых фешенебельных горнолыжных курортов. В Аспен звезды реалити-шоу прилетели еще несколько дней назад.
Кендалл Дженнер уже успела порадовать поклонников первыми фото из отпуска: красотка сфотографировалась в мини-бикини и шапке-ушанке на фоне заснеженных гор!
Теперь по стопам младшей сестры пошла и Кортни Кардашян. Правда, на правах матери троих детей звезда реалити-шоу предпочла дополнить бикини теплой курткой.
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