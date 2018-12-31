Главные секс-исследования ученых в 2018 году

СЕКС ОМОЛАЖИВАЕТ ОРГАНИЗМ

Британские ученые установили, что секс поможет тебе выглядеть моложе. Все что для этого нужно - регулярно заниматься сексом. Исследователи даже подсчитали, что чтобы внешне выглядеть моложе на 15 лет, нужно заниматься сексом как минимум раз в неделю.

СЕКС-ПОЗА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ОРГАЗМА

Группа сексологов в США выяснила, что поза Статии (Pretzel Dip), приносит максимальное удовольствие партнером и значительно увеличивает шансы на получение оргазма. В это позе девушка лежит на правом боку, а мужчина стоит на коленях и обхватывает ее левую ногу.

67% ЛЮДЕЙ ЗАНИМАЮТСЯ СЕКСОМ ПО ПЕРЕПИСКЕ

В исследовании ученых Института Кинси участвовали 140 тысяч людей. Оказалось, что 67% опрошенных людей постоянно занимаются сексом по переписке, либо обмениваются сообщениями с эротическими фотографиями или видео.

ЧЕТЫРЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРОМ ЖЕНЩИНЫ ИМИТИРУЮТ ОРГАЗМ

Опрос сайта Illicit Encounters помог узнать, что у женщин есть сразу четыре причины, чтобы имитировать оргазм: слишком долгий секс, скучный секс, отсутствие настроения и усталость. Мужчины имитируют оргазм только по одной причине - чтобы не обидеть партнершу.

ЧТОБЫ ЖЕНЩИНА БЫЛА СЧАСТЛИВА, СЕКС ДОЛЖЕН ДЛИТЬСЯ 15-20 МИНУТ

Сексолог Кристен Марк из Кентуккийского университета, провела масштабное исследование с участием 15 тысяч женщин. Выяснилось, что девушки хотят, чтобы секс длился 15-20 минут. Это печально, ведь другие исследования установили, что секс в среднем длится 3-7 минут. Это с учетом предварительных ласк.

64% ЛЮДЕЙ СОГЛАСНЫ НА СЕКС ВТРОЕМ

Исследование канадских сексологов показало, что у 24% мужчин и у 8% женщин был секс втроем. А согласны на "тройничек" 64% людей.

34% ЖЕНЩИН ИЗМЕНЯЛИ СВОИМ МУЖЧИНАМ

Опрос американских исследователей показал, что каждая третья женщина изменяла свою парню и имела секс вне отношений. В среднем одна девушка изменяет от 2 до 5 раз.

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОЗДНО ЛОЖАТСЯ СПАТЬ, СКЛОННЫ К СЛУЧАЙНОМУ СЕКСУ

"Совы" гораздо охотнее идут на случайный секс, чем "жаворонки". Такое открытие сделали исследователи из Университета штата Пенсильвания. “Жаворонки“ намного тщательнее выбирают партнеров по сексу и не очень любят экспериментировать в интиме.

ЧЕТЫРЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА МУЖЧИНЫ, ОТ КОТОРЫХ НЕ МОЖЕТ УСТОЯТЬ ЖЕНЩИНА

Общительность, доброжелательность, ответственность, эмоциональная устойчивость - черты характера мужчин, которые чаще других занимаются сексом.

10% МУЖЧИН И 7% ЖЕНЩИН ОДЕРЖИМЫ СЕКСОМ

Каждый 10-й мужчина и каждая 12-я женщина страдают гиперсексуальностью.

ФРАЗА "МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ" ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЕТ СЕКС

Исследование показало, что эта фраза улучшает качество секса лучше чем секс-игрушки.

МИССИОНЕРСКАЯ ПОЗА - САМАЯ ЛЮБИМАЯ И У МУЖЧИН, И У ЖЕНЩИН

27% мужчин и З5% жeнщин - считают эту позу самой любимой. Дoгги-cтaйл - на втором месте.

ДЕВСТВЕННИКИ БОЛЕЕ СЧАСТЛИВЫ В БРАКЕ

Недотроги создают более крепкие семьи, чем развратники - таковы результаты исследований американского социолога из Университета Юты Николаса Волфингера.

СЕКС С БЫВШИМИ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН

Исследование специалистов Университета штата Уэйн в Детройте выяснило, что секс с бывшими партнерами очень помогает преодолеть жизненные трудности.

ОРАЛЬНЫЙ СЕКС - ОПАСЕН

Ученые пришли к выводу, что таким образом передаются почти все болезни, которые могут нести опасность и при традиционном сексе.

ТОЛЬКО ПОЛОВИНА ЖЕНЩИН ДОСТИГАЕТ ОРГАЗМА