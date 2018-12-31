Чудеса! Недавно ставшая мамой певица Нюша продемонстрировала фигуру в купальнике

Нюша опубликовала в Instagram фото в купальнике Смотреть галерею Далеко не всем знаменитостям удается быстро прийти в форму после родов. Однако Нюша явно не из их числа. В начале ноября певица родила мужу Игорю Сивову дочь, а уже спустя неделю демонстрировала поклонникам свои стройные ножки. Судя по всему, артистка не намерена сидеть на жестких диетах, а вместо этого собирается активно заниматься спортом, особенно — танцами. Однако поклонники Нюши уверены, что ей вовсе не нужно худеть. Она и так прекрасно выглядит.