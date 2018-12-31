Пн, 31.12.2018
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  • Провожаем 2018 год сексуально: эстонская модель Диана Хапрова решила 31 декабря всех возбудить

Провожаем 2018 год сексуально: эстонская модель Диана Хапрова решила 31 декабря всех возбудить
ФОТО!

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Модель Диана Хапрова.

ФОТО: Facebook Дианы Хапровой

Модель Диана Хапрова провожает 2018 год ярче многих женщин нашей Эстонии. Красотка разлеглась без макияжа на диване в откровенном наряде и наслаждается мужским парфюмом. 

Поклонники уже гадают, с кем это молодая женщина проводит свой досуг? Только с фотографом Андреем Михайловым или есть кто-то еще? 

«Люблю, когда от мужчины за версту пахнет спокойствием и уверенностью. Пожалуй, это самый вкусный мужской парфюм», - написала Диана Хапрова, разместив жаркий снимок. 

Такое фото согреет всех даже в мороз, хотя в этом году у нас зимы пока что нет. Смотрите фото! 

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