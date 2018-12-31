Провожаем 2018 год сексуально: эстонская модель Диана Хапрова решила 31 декабря всех возбудить

Поклонники уже гадают, с кем это молодая женщина проводит свой досуг? Только с фотографом Андреем Михайловым или есть кто-то еще?

«Люблю, когда от мужчины за версту пахнет спокойствием и уверенностью. Пожалуй, это самый вкусный мужской парфюм», - написала Диана Хапрова, разместив жаркий снимок.