Озвучен прогноз от Илоны Калдре на 2019 год: смотрите видео!

«Входить в новый 2019 год правильнее не оголтело, а сдержанно, деликатно и вдумчиво. Но это вовсе не отрицает радости и желания обновления! У каждого из нас есть свои каждодневные маленькие традиции, к которым мы относимся слегка шутливо и даже снисходительно, но все же стараемся их не нарушать. К таким традициям можно отнести и те, соблюдение которых дарит уверенность в том, что правильно встреченный Новый год станет своеобразным оберегом. Как известно, к встрече нового года готовиться нужно чуть заблаговременно», - говорит Илона Калдре.