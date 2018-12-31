Пн, 31.12.2018
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  • Озвучен прогноз от Илоны Калдре на 2019 год: смотрите видео!

Озвучен прогноз от Илоны Калдре на 2019 год: смотрите видео!

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Илона Калдре

ФОТО: Личный архив Илоны Калдре

Представляем вашему вниманию прогноз от Илоны Калдре на 2019 год. 

«Входить в новый 2019 год правильнее не оголтело, а сдержанно, деликатно и вдумчиво. Но это вовсе не отрицает радости и желания обновления! У каждого из нас есть свои каждодневные маленькие традиции, к которым мы относимся слегка шутливо и даже снисходительно, но все же стараемся их не нарушать. К таким традициям можно отнести и те, соблюдение которых дарит уверенность в том, что правильно встреченный Новый год станет своеобразным оберегом. Как известно, к встрече нового года готовиться нужно чуть заблаговременно», - говорит Илона Калдре. 

Смотрите прогноз в полном объеме ниже! 

 

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