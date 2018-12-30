Рэпер из Копли Томми Кэш променял эстонскую возлюбленную на солистку группы Serebro?

Скандальный эстонский рэпер в субботу вечером, 29 декабря, дал свой самый большой концерт. Поэтому в Таллинн съехались поклонники эстонского мастера эпатажа из Финляндии, Латвии, России, Казахстана и других стран.
На концерте было так много людей, что в гардеробе образовалась огромная очередь на выход. Да что там про гардероб, Saku Suurhall стоял на ушах. Томми - первый после Анне Вески, кто смог добиться подобного успеха у нас в стране. Это при том, что музыка артиста - вообще не формат.
Некоторое время назад солистка Serebro Екатерина Кищук опубликовала совместное фото с Томми Кэшем и подписала его: «На свидании с @tommycashworld».
Но ведь выпить шампанское вместе - это же еще ничего не значит? И это было дружеское свидание?!
Как известно из эстонской прессы, Томми Кэш состоит в отношениях с дочерью легендарной эстонской певицы Nancy - Анной-Лизой Химма. И для нее у артиста находится много нежных слов.