Рэпер из Копли Томми Кэш променял эстонскую возлюбленную на солистку группы Serebro?

На концерте было так много людей, что в гардеробе образовалась огромная очередь на выход. Да что там про гардероб, Saku Suurhall стоял на ушах. Томми - первый после Анне Вески, кто смог добиться подобного успеха у нас в стране. Это при том, что музыка артиста - вообще не формат.

Некоторое время назад солистка Serebro Екатерина Кищук опубликовала совместное фото с Томми Кэшем и подписала его: «На свидании с @tommycashworld».

Но ведь выпить шампанское вместе - это же еще ничего не значит? И это было дружеское свидание?!