Вс, 30.12.2018
Она провела в коме четыре года, проснулась и рассказала правду, от которой все замерли СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Музыка
  • Рэпер из Копли Томми Кэш променял эстонскую возлюбленную на солистку группы Serebro?

Рэпер из Копли Томми Кэш променял эстонскую возлюбленную на солистку группы Serebro?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Tommy Cash Charli XCX muusikavideos.

ФОТО: Kuvatõmmis / Youtube.com

Скандальный эстонский рэпер в субботу вечером, 29 декабря, дал свой самый большой концерт. Поэтому в Таллинн съехались поклонники эстонского мастера эпатажа из Финляндии, Латвии, России, Казахстана и других стран.

На концерте было так много людей, что в гардеробе образовалась огромная очередь на выход. Да что там про гардероб, Saku Suurhall стоял на ушах. Томми - первый после Анне Вески, кто смог добиться подобного успеха у нас в стране. Это при том, что музыка артиста - вообще не формат. 

Некоторое время назад солистка Serebro Екатерина Кищук опубликовала совместное фото с Томми Кэшем и подписала его: «На свидании с @tommycashworld».

Но ведь выпить шампанское вместе - это же еще ничего не значит? И это было дружеское свидание?!

Как известно из эстонской прессы, Томми Кэш состоит в отношениях с дочерью легендарной эстонской певицы Nancy - Анной-Лизой Химма. И для нее у артиста находится много нежных слов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На свидании с @tommycashworld 🧚🏻‍♀️

Публикация от KATE KISHCHUK (@kk_serebroofficial)

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ