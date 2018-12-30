Вс, 30.12.2018
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Жара! Самая высокооплачиваемая модель в мире гуляет по снегу в микро-бикини
ФОТО!

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Kendall Jenner 2018.

ФОТО: Dimitrios Kambouris / AFP

Кендалл Дженнер встречает Новый год на американском горнолыжном курорте Аспен. На радость своим подписчикам 23-летняя модель и телезвезда опубликовала оригинальную фотографию с отдыха. 

На снимке Кендалл позирует в сугробе на фоне заснеженных ёлок в лыжных ботинках, ушанке, темных очках и крохотном розовом бикини с кружкой какого-то горячительного напитка в руке, передает intermedia.

- Чертовски холодно! – подписала она фото.

Как сообщает JustJared, в Аспене собралась почти вся родня Кендалл: сводная сестра Ким Кардашьян с мужем Канье Уэстом и тремя детьми, Кортни Кардашьян с детьми и бывшим мужем Скоттом Дисиком и его нынешней подругой Софией Ричи, а также Хлое Кардашьян с дочкой.

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