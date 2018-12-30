Вс, 30.12.2018
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«Какие милые»: Медведева появилась на публике с возлюбленным

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Евгения Медведева

ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает подогревать слухи о романе с участником "Евровидения" Кристианом Костовым. Спортсменка опубликовала несколько снимков в Сети, пишет Дни.ру.

На снимках Медведева и Костов проводят время на ледовом катке в Москве. "Теплая зима", – написала фигуристка под фото.

Пользователи Сети поздравили ребят с Новым годом. Поклонники отметили, что они отлично смотрятся вместе.

"Какие вы милые!", "Замечательная пара", "Такие счастливые!", – писали комментаторы. Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях между Медведевой и Костовым стали появляться еще летом 2018 года. Это началось после того, как их чаще стали видеть вместе.

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