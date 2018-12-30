«Какие милые»: Медведева появилась на публике с возлюбленным

На снимках Медведева и Костов проводят время на ледовом катке в Москве. "Теплая зима", – написала фигуристка под фото.

"Какие вы милые!", "Замечательная пара", "Такие счастливые!", – писали комментаторы. Стоит отметить, что слухи о романтических отношениях между Медведевой и Костовым стали появляться еще летом 2018 года. Это началось после того, как их чаще стали видеть вместе.