Одна фотография в соцсети изменила жизнь целой семьи

Она разместила фото в своем профиле в конце декабря.

«Вот фотография, которую я сделала вчера в магазине Target, и я не могу избавиться от мысли об этом»

— написала редактор.

На снимке стоял мужчина, к рюкзаку которого было прикреплено объявление «Нужна почка для моей жены B+ (третья положительная группа крови)» и номер телефона.

Через несколько часов фото набрало тысячи ретвитов. Им поделились знаменитости: актеры Зак Брафф и Эван Рэйчел Вуд, теннисистка Мартина Навратилова. Снимком также поделилась актриса Сара Хайленд, которая не так давно перенесла вторую пересадку почки. Почти за неделю фотография разошлась по 23 тысячам аккаунтов и получила 35 тысяч лайков.

Мужчиной с фотографии оказался Рэймонд Томпсон. Вместе с женой и четырехлетней дочерью он живет в Бруклине. Два года назад у его супруги диагностировали заболевание почек.

Томпсон удивился, когда на его номер начали поступать звонки от десятков незнакомцев со всего мира, которые предлагали свою помощь. О вирусности поста он узнал от них, поскольку не зарегистрирован в Twitter. Подходящий донор нашелся, а Томпсон отметил, что не собирается собирать деньги на краудфандинговых ресурсах. Семья рассчитывает, что все расходы, связанные с операцией, покроет медицинская страховка.