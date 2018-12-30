Владимир Винокур отказался отмечать 2019-й Новый год из-за смерти матери

6 августа 2018 года из жизни ушла мать Владимира Винокура. Анне Юльевне было 96 лет, и любимый сын каждый день навещал ее, трогательно заботясь о родительнице. Сейчас юморист пытается смириться с горем. Однако поверить в кончину матери ему все еще сложно, пишет СтарХит.
В эфире программы «Секрет на миллион» Винокур признался, что в этом году они с родственниками не будут праздновать наступление 2019-го. 31 декабря артист почтит память любимой матери, ведь именно на эту дату приходится день ее рождения.
«Это будет первый Новый год без мамы. Она родилась в ночь с 31-го декабря на 1 января. Именно поэтому у нас в доме всегда было два праздника. В этот раз мы решили отмечать торжество в загородном доме, где соберемся вместе с родственниками и друзьями, чтобы почтить мамину память. Лева Лещенко тоже приедет, мы постараемся вспомнить самые интересные истории, связанные с мамой. Так что будет не до Нового года. Каждый, кто хорошо меня знает, в курсе, что я не работаю в эту ночь. Раньше я всегда посвящал ее маме, и нет таких денег, которые заставили бы меня поступить иначе. Изменять традиции в будущем тоже не собираюсь, поэтому 31-го декабря я принципиально не работаю», — рассказал Винокур.
Конечно, Владимир Натанович понимал, что рано или поздно мать уйдет из жизни. Ей было 96 лет, и в последние месяцы родительница чувствовала себя все хуже и хуже.
«У нее постоянно болело сердце. Когда приехали врачи, они начали говорить о необходимости немедленной госпитализации, сердце уже не выдерживало. Что тут скажешь, время», — поделился переживаниями артист.
Несмотря на то, что в этот раз Новый год будет омрачен печальными мыслями, Винокур уже приобрел подарки для близких. По словам юмориста, стоимость вещей для него находится не на первом месте, ведь гораздо важнее искренность приобретенного презента.
«Я купил подарки и дочери, и внуку. Для зятя приобрел хорошие часы. Для жены купил шарф, перчатки и красивые высокие сапоги. Она любит зимой гулять по лесу, так что теперь ей будет тепло», — рассказал Винокур.