Владимир Винокур отказался отмечать 2019-й Новый год из-за смерти матери

«Это будет первый Новый год без мамы. Она родилась в ночь с 31-го декабря на 1 января. Именно поэтому у нас в доме всегда было два праздника. В этот раз мы решили отмечать торжество в загородном доме, где соберемся вместе с родственниками и друзьями, чтобы почтить мамину память. Лева Лещенко тоже приедет, мы постараемся вспомнить самые интересные истории, связанные с мамой. Так что будет не до Нового года. Каждый, кто хорошо меня знает, в курсе, что я не работаю в эту ночь. Раньше я всегда посвящал ее маме, и нет таких денег, которые заставили бы меня поступить иначе. Изменять традиции в будущем тоже не собираюсь, поэтому 31-го декабря я принципиально не работаю», — рассказал Винокур.