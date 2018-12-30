Вс, 30.12.2018
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  • Уже догадываетесь – какие? Названы самые популярные статьи русскоязычной Википедии

Уже догадываетесь – какие? Названы самые популярные статьи русскоязычной Википедии

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The online encyclopedia Wikipedia is viewed on January 17, 2012 in Washington, DC. Free online knowledge site Wikipedia will shut down for 24 hours beginning at midnight eastern standard time in protest at draft anti-online piracy legislation before the US Congress, founder Jimmy Wales said Monday on Twitter. AFP PHOTO/Karen BLEIER

ФОТО: Karen Bleier / AFP

Русскоязычная Википедия опубликовала список самых популярных статей 2018 года. На первом месте оказался материал о чемпионате мира по футболу — его смотрели более 20 тысяч раз в день.

На второй строчке, как и в прошлом году, разместилась статья о президенте России Владимире Путине. «Россия» с первой позиции опустилась на третью.

В пятерку попали страницы о президентских выборах в России в 2018 году и о футболисте Криштиану Роналду.

Остальные статьи в десятке — это «Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович», YouTube, «Мстители: Война бесконечности», «Фредди Меркьюри» и «Список умерших в 2018 году».

Список целиком можно найти ЗДЕСЬ!

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