Это что за магия? Свежие снимки беременной Геттер Яани просто поражают

Однако, как пишет Elu24, чуть больше месяца назад, никто об этом даже не подозревал. Ведь в ноябре Геттер выступила с концертом в Saku suurhall в рамках MyHits Awards 2018. Во время выступления на певице был короткий топ, который едва прикрывал голый, абсолютно плоский живот.

А в недавнем интервью на радио Геттер сообщила, что поддерживать себя в форме ей не трудно.