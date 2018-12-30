Это что за магия? Свежие снимки беременной Геттер Яани просто поражают

30 декабря 2018, 9:51
В конце декабря эстонская певица Геттер Яани сообщила о своей беременности и опубликовала в Instagram снимок, на котором виден округлившийся живот.
Однако, как пишет Elu24, чуть больше месяца назад, никто об этом даже не подозревал. Ведь в ноябре Геттер выступила с концертом в Saku suurhall в рамках MyHits Awards 2018. Во время выступления на певице был короткий топ, который едва прикрывал голый, абсолютно плоский живот.
А в недавнем интервью на радио Геттер сообщила, что поддерживать себя в форме ей не трудно.
«Я люблю петь и танцевать, по возможности совмещаю эти занятия. Здорово, что во время шоу я выступала на сцене с 26 девушками, и каждой из них я очень благодарна!» - сказала она в эфире.
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