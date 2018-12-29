Скандальный эстонский рэпер в субботу вечером, 29 декабря, дает свой самый большой концерт. Поэтому в Таллинн съехались поклонники эстонского мастера эпатажа из Финляндии, Латвии, России, Казахстана и других стран.

К сожалению, съемку на самом грандиозном (как было заявлено в афишах) выступлении Кэша запретили, зато мы можем посмотреть, кто пришел на концерт.