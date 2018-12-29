«Никто не позвонил»: коллеги проигнорировали онкобольных Сенчукову и Рыбина

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова прошли продолжительное лечение от онкологического заболевания, и теперь находятся в ремиссии. Однако, наученные горьким опытом, артисты теперь серьезно относятся к любому пятнышку на коже и намерены в ближайшем времени обследовать все родинки.

Исполнители рассказали, что когда они обнародовали свой неутешительный диагноз, поклонники и прочая заинтересованная общественность оказала им поддержку, артистов буквально завалили пожеланиями скорейшего выздоровления. Более того, к Рыбину и Сенчуковой даже подходили прохожие и желали здоровья.

А вот коллеги предпочли не реагировать. «Никто из коллег не звонил», – призналась Наталья Сенчукова. Однако она отметила, что когда они пересекались с другими артистами, то, к примеру, Лолита Милявская призналась, что боялась позвонить, потому что это очень деликатная тема, передают Dni.

Интересно, что по работе им пришлось побывать в Эмиратах. Рыбин рассказал, что весь день они бродили по торговому центру, а как солнце зашло, вышли на пляж, уселись на шезлонги, прихватив напитки, и стали слушать бриз и музыку.