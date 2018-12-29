«А жена короля-то голая!»: Мелания Трамп «без штанов» позабавила Сеть

Пользователи Сети обсуждают одежду первой леди США Меланьи Трамп, в котором она прилетела вместе со своим мужем, президентом страны Дональдом Трампом, из поездок в Ирак и Германию. Меланья спустилась с борта самолета в коротком зеленом платье. Ее ноги при этом выглядят так, как будто на них нет брюк.

ФОТО: JONATHAN ERNST / REUTERS

Соцсети тут же принялись шутить на этот счет. «А жена короля-то голая!», «Меланья без штанов!» – пишут юзеры.

Однако оказалось, что штаны на жене Трамка все-таки были. Для возвращения в США она выбрала обтягивающие телесные брюки, выполненные «под кожу». Но из-за искусственного освещения прожекторов в темное время суток произошла оптическая иллюзия, и стало казаться, что Меланья прилетела США без штанов.

ФОТО: PETE MAROVICH / EPA

«Я трижды посмотрел видео, чтобы понять, что это. Сначала не поверил своим глазам», - отметил один из пользователей.

Нашлись и те, кто посчитал, что образ Мелании больше всего напоминает костюм эльфа.

Некоторых кого смутило, что Меланья появилась в темноте в солнечных очках.

«Она серьезно надела солнечные очки, когда на улице темно?», – спрашивает Eda marchese.