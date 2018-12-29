Смело! Ева Лонгория показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов
29 декабря 2018, 13:29
Актриса заметно похудела, но в прежнюю форму пока не вернулась.
Ева Лонгория в июне родила первенца, после чего заметно набрала в весе. Но звезда «Отчаянных домохозяек» не стесняется демонстрировать изменения в своей фигуре. Так, спустя четыре месяца после родов она впервые вышла на подиум (хотя и подверглась резкой критике в соцсетях). А на днях актриса опубликовала в Instagram фото в купальнике. Фото ЗДЕСЬ!
Голливудская звезда показала снимок из отпуска. Черный слитный купальник с белым поясом Ева дополнила широкополой соломенной шляпой.