Сб, 29.12.2018
Что случилось со стеклянной стеной нового торгового центра T1 в Таллинне? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смело! Ева Лонгория показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов

Смело! Ева Лонгория показала фигуру в купальнике спустя полгода после родов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ева Лонгория

ФОТО: Brian Ach / AFP

Актриса заметно похудела, но в прежнюю форму пока не вернулась.

Ева Лонгория в июне родила первенца, после чего заметно набрала в весе. Но звезда «Отчаянных домохозяек» не стесняется демонстрировать изменения в своей фигуре. Так, спустя четыре месяца после родов она впервые вышла на подиум (хотя и подверглась резкой критике в соцсетях). А на днях актриса опубликовала в Instagram фото в купальнике. Фото ЗДЕСЬ!

Голливудская звезда показала снимок из отпуска. Черный слитный купальник с белым поясом Ева дополнила широкополой соломенной шляпой.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ