Сб, 29.12.2018
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  • «Женщина на миллион»: Екатерина Климова накануне Нового года показала роскошные ноги

«Женщина на миллион»: Екатерина Климова накануне Нового года показала роскошные ноги
Смотрите фото!

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Екатерина Климова.

ФОТО: Photo ITAR-TASS/COVI

Екатерина Климова обнародовала новогоднюю фотографию. Многочисленные поклонники пришли в восторг при виде популярной артистки.

Екатерина Климова – одна из самых привлекательных актрис российского шоу-бизнеса. Артистка умудряется не только успешно совмещать карьеру с воспитанием четверых детей, но и выкраивает время на уход за собой. Екатерина обладает великолепной фигурой, которую демонстрирует при любом случае.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала фотографию, где запечатлена на фоне огромных часов, елочных украшений и подарков. Климова снята в атласном коротком светлом платье и в тон ему красных ботфортах из того же материала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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