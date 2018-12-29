«Женщина на миллион»: Екатерина Климова накануне Нового года показала роскошные ноги

Екатерина Климова – одна из самых привлекательных актрис российского шоу-бизнеса. Артистка умудряется не только успешно совмещать карьеру с воспитанием четверых детей, но и выкраивает время на уход за собой. Екатерина обладает великолепной фигурой, которую демонстрирует при любом случае.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram актриса опубликовала фотографию, где запечатлена на фоне огромных часов, елочных украшений и подарков. Климова снята в атласном коротком светлом платье и в тон ему красных ботфортах из того же материала.