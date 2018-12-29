Королева красоты вышла получать корону и воспламенилась (ВИДЕО)

Первое место заняла 24-летняя Доркас Касинде из Конго. Помимо титула, она получила 35 тысяч долларов и внедорожник, пишет The Natiion. Корону вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе «Мисс Африка» в 2017 году.

Пока Касинде обнималась с предшественницей, на ее парик упали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене.

Девушка не сразу обратила внимание на занявшееся у нее на голове пламя. Ее выручили ведущая церемонии и несколько человек, прыгнувшие на сцену.

Они мгновенно устранили возгорание, после чего мероприятие продолжилось.

Wow this happened after Miss Congo won #MissAfrica2018Calabar pic.twitter.com/PBMBC3IdQa — Habib Lateef O. (@SIREHABBIIBB) December 28, 2018