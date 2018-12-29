Королева красоты вышла получать корону и воспламенилась (ВИДЕО)
Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты «Мисс Африка», проходившего в нигерийском городе Калабар, вспыхнул парик. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Post.
Первое место заняла 24-летняя Доркас Касинде из Конго. Помимо титула, она получила 35 тысяч долларов и внедорожник, пишет The Natiion. Корону вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе «Мисс Африка» в 2017 году.
Пока Касинде обнималась с предшественницей, на ее парик упали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене.
Девушка не сразу обратила внимание на занявшееся у нее на голове пламя. Ее выручили ведущая церемонии и несколько человек, прыгнувшие на сцену.
Они мгновенно устранили возгорание, после чего мероприятие продолжилось.
Wow this happened after Miss Congo won #MissAfrica2018Calabar pic.twitter.com/PBMBC3IdQa— Habib Lateef O. (@SIREHABBIIBB) December 28, 2018
В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Женщина вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и задела факел, который держал один из участников шоу.