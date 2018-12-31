Смотрите! Яркое видеопоздравление с Новым годом от сотрудников и читателей Limon и Krasotka

Мы вместе занимались спортом, мечтали о новогодних подарках, жгли бенгальские огни, радовались приближающимся праздникам и записывали праздничное поздравление для всей нашей невероятной страны. О чем мечтают наши читатели, какой подарок они хотели бы заказать у Дедушки Мороза? Limon всегда рядом со своими любимыми читателями, мы близко даже в новогоднюю ночь!