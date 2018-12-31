Пн, 31.12.2018
Великобритания в ужасе! Меган Маркл новым выходом нарушила сразу три правила королевского протокола СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Эксклюзив
  • Смотрите! Яркое видеопоздравление с Новым годом от сотрудников и читателей Limon и Krasotka

Смотрите! Яркое видеопоздравление с Новым годом от сотрудников и читателей Limon и Krasotka

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

В декабре, незадолго до Нового года, сотрудники редакции порталов Limon и Krasotka по сложившийся в прошлом году доброй традиции встретилась со счастливыми читателями на самом красивом катке Эстонии - на горке Харью, с видом на Старый город, где мы от души повеселились, вытворяя сумасшедшие трюки на льду. 

Мы вместе занимались спортом, мечтали о новогодних подарках, жгли бенгальские огни, радовались приближающимся праздникам и записывали праздничное поздравление для всей нашей невероятной страны. О чем мечтают наши читатели, какой подарок они хотели бы заказать у Дедушки Мороза? Limon всегда рядом со своими любимыми читателями, мы близко даже в новогоднюю ночь! 

Смотрите видео до конца, в последние секунды ролика вас ожидает яркий сюрприз! Всех с наступающим! Будьте счастливы! 2019 - будет еще лучше! Или просто лучше!

Всегда ваш,

Limon.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ